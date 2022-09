Ladrón pide ‘cacao’ a sus víctimas luego de ser capturado

En el municipio de Samaná, Boyacá, la captura de un presunto ladrón se hizo viral, luego de que este empezara a suplicarle a sus víctimas que no le pusieran ninguna demanda y que les pagaría cuando le llegue el pago quincenal.

Antes de ser detenido por la Policía Nacional, fue acusado de robar dos celulares, motivo que llevó a los uniformaron revisar su expediente y darse cuenta que tenía un prontuario extenso.

Mire también: Taxistas atraparon a dos ladrones y a uno de ellos lo dejaron desnudo

“No me ponga el denunció, perdóneme, por favor, no lo vuelvo a hacer”, eran algunas de las palabras que decía en detenido, mientras que una de las víctimas decía que no le creía y que “eso dicen muchos y lo vuelven a hacer”.

El joven seguía intentando que no le pusieran demanda y dijo que estaba esperando que le pagaran la quincena para devolverles dinero.

No obstante, nada fue suficiente y la Polícia se dio cuenta del largo expediente que tenía el capturado.

«Con 11 capturas por diferentes delitos, precisamente 2 por las cuales ha estado en la cárcel por hurto. Y tenemos también, mirando el registro nacional de medidas correctivas, que tiene alrededor de 51 comparendos», afirmó Fredy Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.