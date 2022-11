Video: Hombre asistió al funeral de su madre vestido de payaso; le llevó regalos

Archivado en: •

La pérdida de un ser querido suele ser uno de los momentos más difíciles para la familia y amigos, sin embargo, no existe una norma sobre la forma en que las personas atraviesan el duelo. En ocasiones, necesitan llorar o plasmar sus sentimientos con actos que den la sensación de cierre.

Por ello, han salido a la luz historias de personas que se han despedido de maneras no convencionales, como el caso de un hombre que se disfrazó de payaso para darle el último adiós a su madre.

“Te extrañaré mucho, mamacita Victoria. El último show para ti”, escribió el animador en el video que supera los dos millones de reproducciones en Tik Tok.

Le llevó el último show

En la grabación se ve al hombre entrando al recinto donde velaban el cuerpo de su madre y con un globo en mano le dedicó unas palabras. “Llegué a tu fiesta mamita, como tú querías. Hasta el cielo voy por ti”, expresó mientras alzaba una rosa blanca.

Como una fiesta y no como una despedida, el sujeto celebró el legado de la difunta con unos regalos, pero dejó claro que era un momento difícil.

“Por ti todo lo hemos hecho, hemos batallado contigo, quiero que seas feliz mamita porque tú me diste este don de hacer reír a la gente. El día de hoy estoy triste, soy un payaso que ríe por fuera, pero llora por dentro. Para ti mamita Victoria”, sostuvo el animador mientras se dirigía al ataúd.

Luego de compartir el video de su despedida, el animador publicó algunos momentos que había vivido junto a la mujer.

Las reacciones de los internautas no tardaron, pues más de uno recordó la experiencia de perder un familiar.

“Les juro que me dolió hasta el alma”; “Un dolor que jamás se irá”; “Qué fuerte eres”; “Recordé cuando me tocó pasar por eso”; “Me pongo de pie y lo aplaudo”; “Es lo más doloroso que jamás podrás imaginas”, escribieron en la publicación.