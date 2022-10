¿Mensajero de la muerte? Un gato habría adivinado cerca de 100 fallecimientos

Un pequeño gato en el geriátrico Steere House Nursing and Rehabilitation Center, en Rhode Island, Estados Unidos, se ha hecho tendencia por una supuesta habilidad para predecir la muerte de quienes allí se hospedan. Según los trabajadores del lugar, el felino llamado Óscar ha ‘predicho’ cerca de 100 decesos en las instalaciones.

El gato tiene un ritual para determinar qué pacientes pasarán a ‘mejor vida’, pues al parecer deambula por el pasillo de las habitaciones y se detiene en la de alguien gravemente enfermo. Luego de detenerse, emite un ronroneo y la persona fallece.

“Óscar no se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir (…). Nadie muere en el tercer piso a menos que Óscar haga una visita y se quede un rato”, explicó David Sosa, médico especializado en geriatría, en un estudio publicado por The New England Journal of Medicine.

El gato llegó a las instalaciones hace 15 años, en el 2007, al ser rescatado por un doctor del geriátrico. Sin embargo, al inicio era asustadizo y solía esconderse debajo de las camas de los pacientes terminales.

Tiene un ‘ritual’

Por ello, los funcionarios del lugar decidieron darle la tarea de ser la mascota de compañía de algunos enfermos, para hacer más llevadera su estancia. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que su presencia era la alerta de una posible defunción.

«El Ángel esponjoso de la muerte», así han apodado al gato.

«Eventualmente descubrimos después que él hizo esto varias veces que las personas con las que se estaba quedando eran las siguientes en irse. Ocurrió una muerte, luego dos muertes y, finalmente, alcanzó unas 20 o 30 muertes seguidas”, explicó Sosa en el artículo.

De hecho, las enfermeras del centro geriátrico dieron testimonio de la precisión del felino a través de un caso en particular. Según indicó el medio ABC, las mujeres pusieron a Óscar al lado de un paciente en condiciones graves, pero el gato huyó a la cama de otro paciente que falleció a las pocas horas.

El supuesto don del felino para acompañar a quienes están en sus últimas le ganó el reconocimiento en el geriátrico, con una plaza que exalta su papel: “A Óscar, el gato, por su compasivo cuidado de los pacientes”.