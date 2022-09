«Gracias papá»: el emotivo mensaje del hijo adoptivo de Gustavo Petro tras reconocerlo

Archivado en: •

La familia del presidente de la República, Gustavo Petro, tiene hoy una nueva razón para festejar, ya que Nicolás Alcocer anunció que el mandatario colombiano finalmente lo adoptó como su propio hijo luego de que lo acogiera y lo criara desde que tenía un año de nacido.

Alcocer Petro no ocultó la felicidad de este suceso y mostró un documento a través de su cuenta de Twitter en el el que consta que el político cordobés es legalmente su padre.

El joven que se define como un emprendedor progresista y amante de la guitarra nació en el año de 1998 y acompañó a su nuevo padre durante el acto de posesión en la Casa de Nariño. Hoy, con regocijo, dedicó unas sentidas palabras al hombre que lo cuidó y lo crió como si fuera de su propia sangre.

Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá ❤️ pic.twitter.com/uoRdkDGxIV — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) September 21, 2022

«Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá», escribió el joven desatando una ola de comentarios en los que principalmente lo felicitaban por hacer oficial este suceso.

Estos últimos para el presidente de Colombia han estado enmarcados en una agenda diplomática en Nueva York, Estados Unidos. Donde recientemente hizo su intervención en Naciones Unidas que generó reacciones divididas por el contenido de su discurso.

La lucha contra las drogas, las guerras y la lucha contra el cambio climático fueron algunos de los temas en los que el mandatario hizo énfasis y en algunos casos generando controversias por la comparación que hizo en materia de muertes humanas que dejan: la cocaína, el carbón y el petróleo.