“Que no se me caiga Colombia”: Memes por bandera que golpeó a Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se encuentra visitando el territorio colombiano y en su más reciente visita en Leticia, Amazonas, sufrió de un percance junto a uno de sus hombres de seguridad.

Durante una intervención en el colegio San Juan Bosco, en la que habló sobre la educación étnica y cómo rescatar la selva, el mandatario recibió un golpe de una bandera que estaba a sus espaldas y que cayó luego de que el escolta se desmayara.

En un video que se volvió viral en las redes sociales se ve el momento en el que ocurrió el ‘accidente. “… para salvar la selva…” estaba diciendo el presidente cuando la bandera, que estaba a sus espaldas se cayó y lo golpeó en la cabeza.

“¡Uy! ¡Qué no se me caiga Colombia!”, fue la primera reacción del presidente, que no dudó en ayudar al hombre.

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales han usado el video para realizar graciosos memes.