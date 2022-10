Archivado en: •

La vicepresidenta Francia Márquez no conciliará con la mujer que la insultó con términos racistas, identificada como Luz Fabiola Rubiano Fonseca.

Por tanto, la caucana pidió a la Fiscalía que actúe contra la mujer que, en el marco de las marchas convocadas por la oposición el pasado 26 de septiembre, lanzó todo tipo de improperios contra Márquez Mina.

Cabe recordar que, tras sus palabras, en las redes sociales se dieron a la tarea de identificarla. Incluso la Policía Nacional también pidió la colaboración de la ciudadanía para encontrarla.

Pues bien, las palabras de grueso calibre le costaron a Rubiano Fonseca porque tendrá que asistir con su abogado a una audiencia en un juzgado donde el la Fiscalía le imputará cargos por discriminación y hostigamiento agravado.

Esta diligencia, de acuerdo con el diario El Tiempo, se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre.

¿Por qué Francia Márquez no concilia?

La vicepresidenta se refirió al tema en una entrevista con RTVC Noticias, allí afirmó que: “En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”.

No es la primera vez que una persona debe retractarse contra Francia Márquez por calumnia u ofensas racistas. En el pasado la cantante Marbelle y el ahora congresista Miguel Polo Polo debieron hacerlo.

El ente acusador tomará como principal evidencia el video publicado por la cuenta de Diáspora Social, al cual el presidente Petro también reaccionó rechazando esas conductas racistas.