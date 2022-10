Festival Estéreo Picnic 2023: ¿cuánto cuesta una boleta por día?

Archivado en: • •

El Festival Estéreo Picnic 2023 se perfila como uno de los eventos más importantes del próximo año en Colombia. La edición tendrá por primera vez 4 cuatro días, lo que quiere decir que los fanáticos podrán disfrutar de más de 50 horas de música en vivo.

Ya todo está listo, la lista de artistas fue revelada algunas semanas atrás y ya se sabe cuáles artistas se presentarán cada día. Por eso, si aún no tiene su boleta, aquí le decimos por cuánto le saldría ir al FEP 2023.

¿Cuánto cuesta la boleta diaria?

Los organizadores del festival crearon varios combos para que las personas que quieran ir al festival varios días tengan un descuento. Sin embargo, también hay posibilidad para quienes solo desean ir un día.

Los precios por día están divididos en etapas:

Etapa 1: $399.000 + $72.000 de servicio con un aforo de 2.500

Etapa 2: $489.000 + $88.000 de servicio con un aforo de 8.000

Etapa 3: $549.000 + $98.000 de servicio con un aforo de 7.000

Además, hay una tarifa única para las personas que quieran asistir a VIP de $899.000 más $160.000 de servicio. El aforo de estas boletas es de 1.500.

¿Cuáles son los combos para ir a Estéreo Picnic?

General 3 días – etapa 1: $999.000 más $179.000 de servicio

General 3 días – etapa 2: $1’099.000 más $196.000 de servicio

General 4 días – etapa 1: $1’199.000 más $214.000 de servicio

General 4 días – etapa 2: $1’300.000 más $232.000 de servicio

VIP 3 días: $2.149.000 más $384.000 de servicio

VIP 4 días: $2’699.000 más $482.000 de servicio

¿Qué artistas se presentarán el jueves 23 de marzo?

Blink-182, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Melanie Martinez, Wallows, Cigarettes After Sex, SOFI TUKKER, Purple Disco Machine, 100 gecs, Juliana, Ha$lopablito, The Change, Mr. Bleat, Lika Nova, Higuita en Chanclas, llilli, Ana Sanz.

¿Qué artistas se presentan el viernes 24 de marzo?

Drake, Rosalía, Blondie, Tove Lo, Jerry Rivera, Fred Again, Aurora, Devendra Banhart, Omar Apollo, XXXXXX, Sen Senra, Mitú, Mabiland, Louta, Nidia Góngora, Salt Cathedral, Tropicana Club, Ev, Ana María Vahos, Amantina, Nec Talese.

Artistas que se presentan el sábado 25 de marzo

The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Bizarrap, Armin Van Buuren, Moderat, Ryan Castro, Trueno, Alci Acosta, Gorgon City, L’Impératrice, Elkin Robinson, Alex Ferreira, Frente Cumbiero, Dawer x Damper, No Rules Clan, Junior Zamora, Santiago Navas (live set), La Perla, Semblanzas del Río Guapi, Flor de Jamaica, Felipe Orjuela, Mugre Sur.

¿Qué artistas cierran el festival el domingo 26 de marzo?

Billier Eilish, Lil Nas X, Tokischa, Conan Gray, Dominic Fike, Polo & Pan, Elsa y Elmar, Modest Mouse, Nora en Pure, Bandalos Chinos, Villano Antillano, La Ramona, Jesse Baez, Nicolás y los Fumadores, Lee Eye, Lalo Córtes, Vale, La Banda del Bisonte, Pilar Cabrera, Marta Rivera.