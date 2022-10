Festival Estéreo Picnic 2023: la lista oficial con los artistas por días

Archivado en: • •

Los colombianos disfrutarán de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic este 2023 y ya se confirmó la programación oficial por días. Se ha rumorado mucho sobre cómo quedarán distribuidos los headliners, pero ya llegó.

Los fanáticos están bastantes emocionados por el regreso de Blink-182, con Tom DeLogne, Drake, The Chemical Brothers, The 1975, Blondie, Moderat y otros artistas como Billie Eilish.

Muchos fanáticos ya compraron sus boletas para ver las presentaciones en vivo y están esperando cómo estarán divividos los artistas por días. Por eso, le contamos cómo quedó la división.

¿Cuándo se presentarán los artistas?

Jueves 23 de marzo:

Blink-182, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Melanie Martinez, Wallows, Cigarettes After Sex, SOFI TUKKER, Purple Disco Machine, 100 gecs, Juliana, Ha$lopablito, The Change, Mr. Bleat, Lika Nova, Higuita en Chanclas, llilli, Ana Sanz.

Viernes 24 de marzo:

Drake, Rosalía, Blondie, Tove Lo, Jerry Rivera, Fred Again, Aurora, Devendra Banhart, Omar Apollo, XXXXXX, Sen Senra, Mitú, Mabiland, Louta, Nidia Góngora, Salt Cathedral, Tropicana Club, Ev, Ana María Vahos, Amantina, Nec Talese.

Sábado 25 de marzo:

The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Bizarrap, Armin Van Buuren, Moderat, Ryan Castro, Trueno, Alci Acosta, Gorgon City, L’Impératrice, Elkin Robinson, Alex Ferreira, Frente Cumbiero, Dawer x Damper, No Rules Clan, Junior Zamora, Santiago Navas (live set), La Perla, Semblanzas del Río Guapi, Flor de Jamaica, Felipe Orjuela, Mugre Sur.

Domingo 26 de marzo:

Billie Eilish, Lil Nas X, Tokischa, Conan Gray, Dominic Fike, Polo & Pan, Elsa y Elmar, Modest Mouse, Nora en Pure, Bandalos Chinos, Villano Antillano, La Ramona, Jesse Baez, Nicolás y los Fumadores, Lee Eye, Lalo Córtes, Vale, La Banda del Bisonte, Pilar Cabrera, Marta Rivera.