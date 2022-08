¡Está de regreso! Dave Grohl tocará en el concierto benéfico de Joe Walsh

Archivado en: • •

Dave Grohl, que se ha mantenido alejado de los medios, redes y escenarios desde que murió su gran amigo Taylor Hawkins, tocará en el concierto benéfico para veteranos de Joe Walsh ‘VetsAid’, que se llevará a cabo a finales de este 2022.

El líder de Foo Fighters será el invitado especial del evento, que tendrá lugar en el Nationwide Arena en Columbus, Ohio, el próximo 13 de noviembre. Nine Inch Nails, The Black Keys y The Breeders también harán parte del line up.

La banda de Walsh, James Gang, completada por el baterista Jim Fox y el bajista Dale Peters, encabezará el espectáculo, actuando juntos por primera vez en más de 15 años.

De acuerdo con la información del evento, todas las ganancias netas de VetsAid se destinarán directamente a organizaciones benéficas de servicios para veteranos.

Los artistas que harán parte del festival tienen una conexión con Ohio: Grohl nació en Warren, Ohio, NIN se formó en Cleveland, y Dan Auerbach y Patrick Carney de The Black Keys nacieron en Akron, Ohio.