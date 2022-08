Esperanza Gómez revela por qué rechazó la invitación del ‘Tino’ a su finca

Archivado en: •

Esperanza Gómez es una de las mujeres más deseadas del mundo, razón por la que no es raro que miles de hombres deseen estar con ella.

La actriz de contenido para adultos se encuentra batallando con la red social Instagram para que deje de censurar su contenido, motivo por el cual ha concedido algunas entrevistas para exponer sus razones por las que no está de acuerdo con las medidas de la popular plataforma.

Durante una entrevista, la colombiana dio a conocer las razones por las cuales ha rechazado ir a una de las fiestas del exfutbolista Faustino el ‘Tino’ Asprilla, que en varias ocasiones ha mostrado sus intenciones.

“A mí me llamó una persona que trabajaba en la radio, que él le ayudaba a conseguir chicas al Tino y él me invitó más de dos veces a la finca de Tino, donde estaban haciendo fiestas”, reveló la colombiana en una entrevista reseñada por el medio El Universal.

Aunque no ha aceptado ir a la finca, Gómez reveló que no tendría problema con estar con el colombiano: “Nunca he sido de ir a ese tipo de fiestas. No porque no me pareciera atractivo el Tino, sino que creo que a veces que lo cogen a uno en situaciones que no es la correcta. Si un día me lo hubiese topado en un hotel, por ejemplo, donde yo estaba al mismo tiempo y hubiéramos hablado, y me hubiera dicho que me invitaba a su habitación, hubiera ido, nos tomamos un par de tragos y a lo mejor me hubiese acostado con él, pero siento que no era la situación”.