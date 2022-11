¡Escabroso! Charco de sangre en Transmilenio aterra a pasajeros por inseguridad en Bogotá

Archivado en: •

Bogotá vive posiblemente uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. A diario se presentan diferentes delitos que tienen que ver principalmente con violaciones, homicidios, atracos y acosos. El panorama se ha recrudecido en las últimas semanas, sobre todo en el transporte público.

Mujeres abusadas, una en una estación e Transmilenio y otra en un bus del Sitp. Sujetos que armados que saludan a sus víctimas ‘amablemente’ antes de atracarlos y hasta un homicidio dentro de un articulado por cuenta de la intolerancia, son las problemáticas que no solo tienen en jaque la seguridad de la capital sino también de su medio de transporte.

Mira también: Presunto abusador de menor en Transmilenio fue hallado muerto en celda URI

Impactante imagen en un Transmilenio aterró a los pasajeros

Un internauta publicó una fotografía de un articulado en el que se aprecia un gran charco de sangre entre el asiento y el piso del bus. “En qué mie… de ciudad estoy viviendo? Se preguntó el internauta al ver la escalofriante imagen.

En el contexto de los hechos, el usuario aseguró que había tomado ese bus desde la estación Ricaurte (ruta 5) con destino al Portal de Las Américas a las 11 y 30 de la noche. “cuando me subí el bus ya estaba lleno de sangre y estaba tan lleno que no podía ver bien, la gente hablaba de un robo pero nadie daba información con argumentos y preferí no creer nada, a las 11:52pm tomé esta foto en la estación de patio bonito porque ahí se desocupó el vagón”, manifestó el denunciante.

gonorrea, en que mierda de ciudad estoy viviendo? pic.twitter.com/TWXXLkEX5s — galoche (@merogaloche) November 6, 2022

Transmilenio se refirió a la fuerte imagen

El sistema emitió un comunicado dando la versión de lo ocurrido en uno de sus buses. La noche del pasado 5 de noviembre se presentó una agresión a un usuario en medio de un atraco.

Te puede interesar: ¿Presos por el amor? Pareja de policías es viral por demostración de amor en Transmilenio

Según el reporte de las autoridades, el pasajero que resultó herido se bajó en la estación Av. Jiménez tras ser agredido. Afortunadamente, se conoció que fue atendido y llevado a un centro asistencial donde está fuera de peligro.