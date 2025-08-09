Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-II tras empate entre Millonarios y Deportivo Cali

La Liga BetPlay 2025-II vivió un auténtico ‘partidazo’ este 8 de agosto. Millonarios y Deportivo Cali chocaron fuerzas en un partido que los presentaba con la obligación de poder sumar de a 3 puntos en la tabla.

Ambos equipos demostraron esta urgencia, y sellaron un empate a 3 goles, en el que los goles estuvieron a la orden del día.

Este clave encuentro movió ligeramente las posiciones de la tabla, y por eso, aquí les mostramos el panorama actual del FPC.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II

Millonarios y Deportivo Cali llegaban a este encuentro con un panorama con oportunidad de mejora. Por un lado, el club capitalino no había sumado hasta el momento, por lo que estaba en la parte baja de la tabla.

Mientras que, el ‘azucarero’ solo había ganado 1 de sus últimos 5 choques, además de haber recibido una goleada reciente por parte de Llaneros.

Por un lado, el equipo que resultó mejor parado en el inicio del partido fue el ‘albiazul’, el cual incluso llegó a picar adelante con un marcador de 2-0.

Esto se dio por medio de las anotaciones de Beckham Castro y Helibelton Palacios. Sin embargo, un doblete de Avilés Hurtado, con penal incluido, igualó las acciones.

En el minuto 62 fue el Deportivo Cali quien tomó la ventaja. Dicho tanto llegó por medio de Johan Martínez, aunque el club caleño no pudo aguantar este resultado.

Finalmente Millonarios selló un empate, gracias a la anotación de Danovis Banguero al minuto 81 del cotejo.

De esta manera, el ‘ballet azul’ obtuvo su primer punto del semestre, aunque en el camino perdió a Andrés Llinás, quien estaría varios meses de baja por lesión.

Ante esto, el panorama quedó de la siguiente manera en la tabla de posiciones:

1- Junior de Barranquilla – 13 puntos

2- Atlético Nacional – 11 puntos

3- Llaneros – 11 puntos

4- Fortaleza – 9 puntos

5- Independiente Santa Fe – 9 puntos

6- Independiente Medellín – 7 puntos

8- Deportivo Pereira – 7 puntos

9- Deportes Tolima – 7 puntos

10- Deportivo Cali – 6 puntos

11- Deportivo Pasto – 5 puntos

12- Envigado – 5 puntos

13- Boyacá Chicó – 5 puntos

14- La Equidad – 5 puntos

15- Unión Magdalena – 5 puntos

16- Alianza – 5 puntos

17- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

18- América de Cali – 4 puntos

19- Rionegro Águilas – 3 puntos

20- Millonarios – 1 punto