“Es una tontería sublime”: Luis Enrique respondió si sus jugadores pueden tener sexo

Sobre el sexo y el deporte existen muchas teorías, hay quienes aseguran que, durante una competencia no se debería tener tanto coito. Por eso, Luis Enrique, técnico de España, habló del tema.

Luis Enrique ha sido uno de los técnicos que más se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Por eso, es común verlo haciendo sesiones en Twitch y respondiendo todas las preguntas que le hacen.

Una de las preguntas que le hicieron recientemente es relacionada con el sexo y si él estaba de acuerdo con que los jugadores lo practicaran. El técnico fue bastante honesto y dijo que había muchos mitos sobre este tema.

El técnico aseguró que es un tema muy normal, pero sí dio algunas recomendaciones para que no afecte el rendimiento del jugador.

“Aquí estamos concentrados, no es que no se pueda, es una tontería sublime porque yo entiendo que es algo muy normal (…) Si te pegas una bacanal, pues es evidente que no es lo mejor para un día antes del partido, pero vamos”, dijo.

Aseguró que cuando los jugadores no están concentrados y van a dormir a sus casas, no es un tema que le preocupe. Sin embargo, también dijo que se debe tener un poco de sentido común y no exceder.

“Si lo practican es porque lo necesitan, si les va bien pues qué tontería. Repito con sentido común cada uno con su pareja, o con su mujer o con quien quieran”, comentó.

El exfutbolista luego dijo que cuando él estaba concentrado no se abstenía mucho de tener relaciones con su esposa.

“Pero entra dentro de la normalidad, a mí, de hecho, repito aquí en la selección no porque estamos concentrados y demás, pero yo estoy totalmente a favor que la gente viva la vida con normalidad (…) Al revés, yo lo considero importante y yo de jugador siempre que podía con mi mujer pues hacíamos lo que teníamos que hacer”, dijo.

El sexo y el rendimiento de los futbolistas: 💬 “Es muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal…”. pic.twitter.com/Z89yw5OEdn — Relevo (@relevo) November 24, 2022

