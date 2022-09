El video de Edwin Cardona que ‘les sacó la piedra’ a los hinchas de Racing

Archivado en: •

El volante colombiano Edwin Cardona es objeto de críticas en Argentina luego de que un aficionado lo grabara en medio de la previa de un partido de su equipo, el Racing Club. Al antioqueño le llovieron cuestionamientos pues, en el videoclip, se aprecia un tanto displicente ya que no realiza los ejercicios de calentamiento con la misma intensidad que sus compañeros.

Cabe recordar que desde que el ex Monterrey y Atlético Nacional regresó a ‘La Academia’, no la ha pasado muy bien y no ha tenido la continuidad que requiere un futbolista para competir y poder aspirar a un llamado de su selección nacional, de hecho, al jugador no solo se le vio un tanto ‘displicente y parsimonioso’ sino también un poco pasado de peso, por lo que en redes sociales los hinchas estallaron en críticas.

A pesar de las críticas de los hinchas de ‘La Academia’, el equipo de Fernando Gago se impuso en condición de visitante ante Platense por la mínima diferencia y ya se encuentra peleando los primeros puestos de la Liga Argentina.

El que anda con muchas ganas de jugar es Cardona en Racingpic.twitter.com/83H5s80J7C — Luciano García (@garcialuciano27) September 19, 2022

El gol de Romero en el minuto 59 fue como un bálsamo para el club albiceleste, que tendrá un nuevo partido el próximo 25 de septiembre frente al Club Atlético Unión.

Cabe recordar que el primero del certamen argentino es Atlético Tucuman con 38 puntos, seguido por Gimnasia y Boca con 36 y Racing con 34 puntos.

Pese al buen momento de La Academia en el rentado local, en redes sociales los fanáticos dejaron claro que la situación de Edwin Cardona es verdaderamente preocupante, ya que el jugador cobra grandes sumas de dinero pero no juega.