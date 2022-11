Fanático no se aguantó e hizo del ‘dos’ mientras se presentaba My Chemical Romance

El Corona Capital se llevó a cabo desde el viernes 18 al domingo 20 de noviembre y muchas personas han manifestado una peculiar situación. Los fanáticos aseguran que hubo una persona que hizo del cuerpo en el público.

Los usuarios registraron que hubo algunos usuarios que tuvieron que ir al baño cuando estaban esperando en el público. Así como lo lee, uno de los asistentes no pudo aguantar y tuvo que hacer sus necesidades rodeado de toda la gente.

La llegada de My Chemica Romance al Corona Capital tuvo todo tipo de reacciones y hubo una persona que no se iba a perder el show de la banda, así tuviera que ir al baño. La persona no pudo aguantar a que el show finalizara y recurrió a medidas extremas.

Las personas reportaron que, cuando My Chemical Romance estaba tocando la quinta canción del show, ‘Boy Division’, una persona se agachó y habría hecho del ‘dos’. Quienes reportaron el caso fueron algunos fanáticos y lo hicieron por medio de sus redes sociales.

Recuerdo que empezó a oler bien culero, la morra de cabello morado se levantó y mi mirada se encontró con la de un wey que estaba tomando fotos que me confirmó con incredulidad y asco que, efectivamente, la morra acababa de cagarse a un lado nuestro https://t.co/6hBTmvobvM — Omar Muñoz (@omarmunoz93) November 21, 2022

La persona que lo reportó aseguró que, cuando inició a oler a feo, las personas comenzaron a preguntarse qué pasaba. Cuando se dieron cuenta, una mujer se habría agachado y suplido sus necesidades.

Además de eso, un hombre tuvo la mala suerte de pisar y se reportó también en Twitter, dijo que tuvo que tirar a la basura sus zapatos.

Yo fui el pobre wey 🙁 tuve que dejar mis tenis en la calle alv después de darme cuenta a la salida — Alex Ruiz (@tallestgamgee) November 22, 2022

Piojos en el público

Medios de México iniciaron a decir que, durante el domingo muchas personas presentaron rasquiña en el cuero cabelludo. Por eso, luego de revisarse la cabeza, se dieron cuenta que tenían piojos.

No solamente es un caso el que se presentó, sino por el contrario, muchas personas iniciaron a denunciar la situación en sus redes.

“Si alguien estuvo en barracada en el show de Miley Cyrus, en Corona pls chéquense por si tienen piojos o liendres o si sintieron comezón después del show. Ya van varios casos de fans que reportan tener piojos”, dice uno de los trinos.

No se sabe bien cómo inició el brote, pero recordemos que los piojos se pegan por el contacto cercano y en estos festivales, las personas están muy cerca.