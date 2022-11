Un hecho de intolerancia se presentó en el aeropuerto y una trabajadora de Avianca resultó herida. La historia estuvo protagonizada por una dj colombiana, quien se confundió y agredió a una azafata.

Todo sucedió este jueves 17 de noviembre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y la dj Camila Gutiérrez se vio envuelta en una reprochable situación. La mujer le pegó un golpe a una azafata de Avianca.

En el momento del hecho, la mujer estaría en estado de embriaguez y todo habría sido porque no la dejaron abordar en Avianca, pues tenía un tiquete de otra aerolínea. La mujer se confundió y reaccionó de forma agresiva.

La mujer tenía que abordar en Latam, pero ella pensó que había comprado vuelo en Avianca por lo que le empezó a reclamar al personal. Como la azafata no la dejó subir, ella le pegó un golpe.

La dj le dio un cabezazo y le causó un hematoma en la cabeza y eso quedó registrado en una fotografía.

Se llama Camila Gutierrez, DJ de Cali.

Hoy en el Aeropuerto El dorado, ebria, confundió Latam aerolínea en la que volaría, con @Avianca. Quiso entrar a la fuerza, la señorita no la dejó,le dio un cabezazo y le produjo convulsiones.

No más “Usted no sabe quién soy yo”. pic.twitter.com/PBHboKHkW8

— DoñaPily (@dona_pily2) November 17, 2022