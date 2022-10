Mujer golpeó azafata de aerolínea colombiana porque le pidió usar tapabocas

El video de una mujer golpeando a una azafata por pedirle que siguiera los protocolos de bioseguridad, ha causado indignación por parte de los usuarios en las redes sociales, pues el video no tardó en hacerse viral.

El hecho ocurrió en el aeropuerto de Rio Negro, Antioquia. Lo que sucedió justo antes de abordar el vuelo que se dirigía hacia Bogotá, es que una mujer enfureció luego de que una azafata le pidiera usar el tapabocas.

Al parecer, el video fue grabado por la misma azafata que fue agredida, quien minutos antes le habría pedido a la mujer hacer uso del tapabocas para poder abordar, sin embargo, la pasajera hizo caso omiso.

Por esta razón, el capital dio la orden de restringir su ingreso a la aeronave, lo que detonó la furia de la mujer quien atacó a la azafata con insultos y un golpe en la cara, según se escucha en el video.

“¿Dígame por qué usted me va a negar el embarque a mí? (…) ¿se cree que tiene mucho poder o qué? ¿dónde está la policía?”, dice la mujer en medio de su indignación por no poder abordar el vuelo.

Esto sucede mientras trabajadores de la aerolínea llamaban a seguridad y esperaban a que llegara para poder mediar la situación.

“La señora me ha agredido dos veces, me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado, ya hablé con el capitán y ella no aborda este vuelo”, dice la azafata a las personas de seguridad del aeropuerto.

Además, en el video se ve al capitán de la aeronave acercarse para ponerse al tanto de la situación, mientras la azafata estaba detrás de un trabajador de la aerolínea que estaba protegiéndola de los golpes de la mujer.

Los de seguridad le piden que se ponga el tapabocas, pero la mujer exaltada e indignada hace caso omiso y continúa alegando por perder el vuelo, pues se le escucha decir que si no viajaba iba a perder su vuelo.

La mujer no iba sola

Al parecer, la mujer que agredió a la azafata iba en compañía de un niño, quién durante la pelea, se mantuvo a un lado de la mujer. Él por su parte estaba usando correctamente el tapabocas.

Reacción de los internautas

El acto de intolerancia se ha difundido en redes sociales, donde no ha pasado desapercibido y ha causado indignación entre los usuarios quienes no han dudado en dejar sus opiniones.

Algunos le han mostrado apoyo a la mujer agredida, sin embargo, piden que se cuente la versión de la mujer que la agredió.

“Es que todos deben cumplir las normas… desde los pasajeros, hasta funcionarios, PERO CON RESPETO”, “total, yo no entiendo de verdad que le costaba ponerse bien el tapabocas y ya… evitar todo esto, pobre niño viendo eso”, “esa tipa está loca, que horror”, fueron algunos de los comentarios.