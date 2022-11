Denuncian a empleado de Migración Colombia por agarrar a patadas a un usuario

En redes sociales se volvió tendencia una grabación en la que un hombre golpea a un usuario en el Aeropuerto El Dorado. Aún no se conocen detalles del contexto en el que sucedió el ataque, pero una usuaria realizó la denuncia.

En un video que se compartió en Twitter, una mujer inicia a grabar diciendo que le parece una falta de respeto lo que está sucediendo. Sin embargo, a los pocos segundos un empleado de Migración Colombia le da una patada a un usuario.

Luego del golpe, la mujer reacciona y empieza a reclamarle por qué le había pegado al usuario. En ese momento, el hombre que hizo la agresión, inició a mirarla y le dice que no lo grabe.

“No, a mí no me toque. Qué falta de respeto Migración Colombia, yo estoy calmada, pero si esto no queda en grabación, el puño y la patada”, dice la mujer en el video.

En ese momento, los demás empleados de Migración Colombia le están pidiendo a la mujer que se calme. En el video también se muestra a un hombre, quien sería el agredido y las personas se lo llevan a otro lugar del aeropuerto.

Al final, en el video se alcanza a distinguir que la mujer no venía con el hombre, sino que justamente inició a grabar. Todavía no se conoce qué fue lo que sucedió y por qué el empleado reaccionó de esa forma.