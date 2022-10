¡Confirmado! Paramore anuncia gira por Latinoamérica, estas son las fechas en Colombia

Archivado en: •

Este miércoles la reconocida banda Paramore, liderada por Hayley Williams, sorprendió a sus millones de fanáticos con la noticia de su gira por Latinoamérica.

El anhelo de sus fanáticos fue escuchado y, a través de su cuenta oficial de Twitter, la banda anunció las fechas en las que estará en las principales ciudades de Perú, Argentina, Brasil, Chile y por supuesto, Colombia.

Los amantes del rock se mantuvieron a la expectativa por los rumores que había sobre esta posible gira. Sin embargo, Paramore no lo había confirmado hasta este 5 de octubre.

En Colombia la cita será el próximo 14 de marzo de 2023. Sin embargo, el lugar aún está por confirmar.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles.

(h)ola South America. We’re coming back.

Stay tuned for more information on when tickets go on sale. pic.twitter.com/2obmtjXSoJ

— paramore (@paramore) October 6, 2022