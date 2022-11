Archivado en: •

Millones de personas de todo el mundo han compartido su desconcierto en redes sociales por una serie de videos en los que grupos de animales se mueven en círculos, sin razón aparente.

El fenómeno fue registrado por primera vez en la región de Mongolia Interior, en China, en una granja ovejera y luego se replicó con una manada de renos y caballos en Rusia, al igual que un grupo de orcas en Chile.

Según registró el medio People’s’ Daily vía Twitter, las primeras semanas de noviembre, un rebaño de ovejas caminó en círculos por más de 10 días sin detenerse. La propietaria identificó que poco a poco las ovejas se fueron sumando hasta seguir el curioso patrón.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China’s Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People’s Daily, China (@PDChina) November 16, 2022