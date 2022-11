Arctic Monkeys desató locura en Argentina: tuvieron que para el show en varias ocasiones

Archivado en: •

Arctic Monkeys llegó a Argentina y se presentó en la primera edición del festival Primavera Sound. La banda causó locura en la multitud y el show estuvo marcado por la emoción e inclusive hubo varios desmayos en el público.

El show de Arctic Monkeys inició con algunos imprevistos ya que, por el clima, la presentación se adelantó. Los servicios meteorológicos alertaron sobre la posibilidad de tormenta eléctrica, por lo que el grupo inició a tocar a las 7:10 p.m. cuando estaba planeado para salir a las 11 de la noche.

Los fanáticos se iniciaron a acumular en el escenario e inclusive, la multitud alcanzó a llegar a los inicios de los otros escenarios. Por la cantidad de personas que estaba presenciando el show iniciaron a presentarse problemas.

El concierto fue accidentado y la banda inició el show con ‘Sculptures Of Anything Goes’. Sin embargo, la agrupación se inició a preocupar por la cantidad de personas que estaban empujando y, los artistas iniciaron a percatar que se estaban presentando varios desmayos.

Aunque la presentación estuvo accidentada, esto no impidió que fuera un concierto épico y la energía de los fanáticos argentinos encantó a la banda.

El grupo cantó en total 15 canciones en un poco más de una hora y le quitaron algunas canciones como ‘Crying Lightning’, ‘Don’t Sit down ‘Cause I’ve Moved Your Chair’, ‘Teddy Picker’ y ‘R U Mine’, canciones que probablemente hubieran causado más pogos y dificultades en la multitud.

Alex Turner preguntando al publico del Primavera Sound Buenos Aires, Argentina si estaban bien, y que tenian que «cuidarse entre ellos» en el concierto de hoy de Arctic Monkeys. Esto antes de tocar I Bet You Look Good on the dancefloor, cancion que siempre vuelve loco a los fans pic.twitter.com/BB1gzgIVSB

— The Schwartz Identity 🚗 (@hetgolix) November 14, 2022