¿Por qué los jugadores de Alemania se cubrieron la boca en su debut en Qatar?

Alemania hizo su esperado debut en Qatar 2022 y se estaba hablando mucho del brazalete de ‘One Love’ que se prohibió en la cita mundial. Pues, en varios lugares se aseguró que, Manuel Neuer lo iba a portar, sin importar las consecuencias o la multa que tuviera que pagar.

Además del fútbol, el primer partido de Alemania en el Mundial era bastante esperado por las protestas que iban a hacer. Pues, luego de que se prohibiera utilizar el brazalete de ‘One Love’ se esperaba que Manuel Neuer saliera al campo de juego con este.

Sin embargo, el arquero de Alemania no lo habría portado, pero sí hicieron una protesta en la foto oficial del equipo. En esta, todos los jugadores se taparon la cara, haciendo alusión a la violación de derechos humanos en el país anfitrión.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022