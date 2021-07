Ya iniciaron los rodajes de la segunda entrega de ‘Black Panther’

Ya se iniciaron los rodajes de la segunda entrega de ‘Black Panther’ y los fanáticos se preguntan cómo se justificará la ausencia de Chadwick Boseman, quien murió en agosto del año pasado luego de una larga lucha contra el cáncer. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se refirió al tema y reveló uno que otro detalle.

Según el productor estadounidense, Chadwick no será reemplazado o “revivido” con programas digitales, pero sí se le rendirá tributo a lo largo de la cinta. Aunque se tuvo que modificar la historia tras la muerte del protagonista, Feige aseguró que el actor se habría sentido bastante orgulloso de lo que se está creando.

“Claramente es muy emotivo sin Chad. Pero todos también están muy emocionados de traer el mundo de Wakanda de regreso al público y de regreso a los fanáticos. Lo haremos de una manera que enorgullezca a Chad“, manifestó Kevin durante una entrevista para Variety.

Por su parte, Ryan Coogler, director de la película, habló con la periodista Jemele Hill sobre lo difícil que fue grabar sin Boseman:

Una cosa que he aprendido en mi corto o largo tiempo en esta tierra, sin importar cómo quieras mirarlo, es que es muy difícil tener una perspectiva de algo mientras lo atraviesas. Esta es una de las cosas más profundas por las que he pasado en mi vida, tener que ser parte de mantener este proyecto en marcha sin esta persona en particular, que era como el pegamento que lo mantenía unido”.