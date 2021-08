El homenaje de What If 1×02 a Chadwick Boseman que hizo llorar a los fanáticos de Marvel

Disney+ sigue llenando de contenidos su plataforma, y para demostrar a los fanáticos de Marvel que Chadwick Boseman seguirá vivo en la memoria de la compañía, con el segundo episodio de “What If…?” se despidieron del actor fallecido en agosto de 2020.

ALERTA SPOILER

Resulta que en la entrega T’Challa es abducido por error por la nave de los Ravagers de Yondu, quienes tenían el objetivo de llevarse a Peter Quill. Al final de episodio se pude leer un sentido mensaje que dice “Dedicado a nuestro amigo, nuestra inspiración y nuestro héroe, Chadwick Boseman”.

Los fanáticos de Marvel no dejaron pasar la oportunidad para revelar cómo recibieron el triste momento en el que la serie rindió el homenaje a Boseman, que seguramente sería el último adiós que brindaría la compañía al eterno Black Panther.

La última aparición de Chadwick en el MCU ha sido muy emotiva https://t.co/RKtgXWMHFB — ✨ David Murdock ✨🏳️‍🌈 (@Sr_DavidSoru) August 18, 2021

“Estoy llorando con este episodio de What If con Chadwick”, “El último episodio de What If me ha destrozado con el homenaje a Chadwick”, “Que triste ver como hubiera sido la despedida de Chadwick”, son algunos de los comentarios que se evidenciaron de parte de los fanáticos después de ver el capítulo.

Aquí tras ver el último capítulo de #WhatIf pic.twitter.com/qTahzi1MWV — Hans (@Hanzinho) August 19, 2021

El segundo episodio de #WhatIf sin duda alguna fue muy emotivo… @chadwickboseman se despidió formando parte la la Galaxia!#WhatIfMarvel pic.twitter.com/RFz1wGnODt — Big Boss (@Desert_Tyger) August 19, 2021