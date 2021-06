Por error, revelan la supuesta identidad de ‘Lady Loki’

Los créditos de ‘Loki’ siguen dando de qué hablar entre los fanáticos que están disfrutando de la serie de Disney+, ya que al terminar el primer episodio, fue la misma producción la que reveló quién era su misterioso antagonista al enlistar a la doble de Sophia Di Martino en su rol de ‘Variant Double’, dejando a la luz que se trataba de la versión femenina del hermano de ‘Thor’.

Asimismo, en el segundo capítulo volvió a presentarse una situación que denota un error en el momento en que se coordinó la elaboración de los créditos para otros países, donde se muestra el reparto de quienes doblan la producción de Marvel en diferentes idiomas.

Debido a que si bien el personaje de Di Martino se muestra como ‘La Variante’, en la lista de quienes prestan su voz para el castellano se le expone como ‘Sylvie’, nombre que generó revuelo entre los admiradores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Fueron los mismos fans quienes lograron identificar que se trata de ‘Sylvie Lushton’, quien en los cómics es la segunda mujer en cargar con el título de ‘La Encantadora’. En la historieta, la villana fue una creación del mismo ‘Loki’, quien decidió dar sus poderes a una humana únicamente por diversión.

Este planteamiento toma más fuerza al recurrir a la base de datos de IMDB, donde la actriz en cuestión aparece como la versión infantil de ‘Sylvie’, quien tendrá su aparición dentro de la serie.

De esta forma, las redes sociales explotaron y subieron la expectativa frente al futuro inmediato de la historia que relata la vida y actuar de ‘Loki’.

#Loki ITS NOT LADY LOKI GUYS… LOOK AT THESE CREDITS FOR THE OTHER LANGUAGE VERSIONS… ITS SYLVIE !!!!!!!! pic.twitter.com/lKofSqUIpw

— ashelynx (@ashelynx22) June 16, 2021