Wakanda por siempre: el homenaje de Letitia Wright a Chadwick Boseman

‘Wakanda por siempre’ es una de las películas más esperadas por el público este año y los fanáticos la podrán ver el próximo 11 de noviembre. La premiere de la producción dejó algunas imágenes que removieron las fibras de los usuarios por el homenaje que hizo Letitia Wright a Chadwick Boseman.

La película en general es un homenaje póstumo a Chadwick Boseman, quien falleció por cáncer de colon, el pasado 28 de agosto de 2020. Luego de la gran pérdida para Hollywood, Marvel Studios decidió que iba a haber secuela de ‘Pantera Negra’, pero no se iba a reemplazar al actor.

En esta secuela, según las primeras críticas, se logra hacer un homenaje a Chadwick de forma madura y resaltaron las actuaciones de Letitia Wright, Angela Bassett y Tenoch Huerta.

Sin embargo, además del tributo que se le rinde en la pantalla grande, Letitia también decidió recordarlo en la alfombra morada de la premiere de la película. La mujer hizo una de las poses del actor y también lo homenajeó con su vestuario.

Letitia Wright seemingly wears an homage to Chadwick Boseman on the Black Panther: #WakandaForever carpet 💜 pic.twitter.com/gp6bHIRBEd

— Black Panther 2 News (@bpanthernews) October 27, 2022