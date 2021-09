Revelan imágenes nunca antes vistas del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas

Este 11 de septiembre se cumplen 20 años del atentado a las Torres Gemelas, uno de los peores ataques que ha recibido Estados Unidos en los últimos tiempos, un hecho histórico que costó la vida de casi 3.000 personas.

19 terroristas de la organización Al-Qaeda tomaron as riendas de los aviones secuestrados previamente para desarrollar el ataque que tenía como finalidad acabar con las Torres Gemelas, evento que en un comienzo se reportó como un accidente, pero con el impacto del segundo avión, el pánico contra un ataque a Nueva York comenzó a desplegarse en la ciudad.

Dos décadas después del ataque, Joe Biden y su esposa Jill son esperados llegarán a Nueva York para ser parte de una ceremonia, como es costumbre cada año, de rendir un homenaje a las 2.996 personas que murieron como consecuencia del ataque.

Por su parte, el Servicio Secreto reveló una serie de fotografías jamás antes vistas, donde documentaron el atentado terrorista del 11 de septiembre, también conocido como el 9-11 o el 11-S.

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021

A photo of the World Trade Center collapsing on September 11 from a Secret Service employee (Donated photo). #September11 #NeverForget pic.twitter.com/sLDieclpHt — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

Las imágenes inéditas muestran los escombros que dejó el ataque, además, una de las torres encendida en llamas después del primer impacto que recibió del primer avión.

Secret Service Deputy Assistant Director Frank Larkin (left) escorting President Bush at Ground Zero on Sept. 14, 2001. (White House photo courtesy of DAD Frank Larkin.) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/PeKCVAXFZg — U.S. Secret Service (@SecretService) September 9, 2021