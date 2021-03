Los ‘Thundercats’ regresaron en forma de tenis y desempolvaron la infancia de muchos

¿Recuerda a los ‘Thundercats’? Regresaron, y lo hicieron en forma de tenis de la mano de Puma, la compañía que se alió para sacar este nuevo modelo con la liga de felinos cósmicos.

Este nueva línea de sneakers temáticos que salieron al mercado con el sello de Puma tiene el nombre de Puma x ThunderCats, combinando la silueta futurista de los personajes con la referencia y el color de los recordados personajes.

Este nuevo modelo está compuesto por las referencias RS-X T3CH Lion-O, las zapatillas RS-X T3CH Cat’s Lair y las RS-X T3CH Cheetara Women.

Como muestran las fotografías, algunos modelos se inspiran en “Lion-O”, más conocido como “Lord of the ThunderCats”, así como algunas que se reconocen gracias a compartir las características de Cat’s Lair.

PUMA x #Thundercats collab takes inspiration straight from the ‘80s and reimagines it for today. Now available. pic.twitter.com/nHTAJXGPoP

— Marcelo Córdova (@marcelocordova) March 4, 2021