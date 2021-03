‘The Suicide Squad’ ya tiene tráiler oficial y las redes estallan tras su estreno

Luego de que el director James Gunn causó revuelo en redes sociales tras anunciar el estreno del tráiler oficial de ‘The Suicide Squad’, con un increíble póster, finalmente todos los fanáticos de la película pudieron ver un adelanto de lo que traerá este nuevo filme, el cual vendrá cargado de acción y seguramente le sacará más de una risa a todos sus espectadores.

La película que reúne a personajes como Amanda Waller, Rick Flag, Capitán Boomerang, Polka-Dot Man, Pacificador, interpretado por John Cena, King Shark y la psicópata favorita de muchos, Harley Quinn, llegará a las salas de cine y a HBO Max el próximo 6 de agosto.

Tras el lanzamiento del tráiler de ‘The Suicide Squad’, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y las redes estallaron con miles de reacciones sobre este primer vistazo a la película de Gunn.

“Solo con ver el tráiler ya tengo a mi personaje favorito”, “debo admitir que esta sí la quiero ver”, “me encanta la pinta que tiene esta película” y “no pudieron elegir un mejor cast”, fueron algunas de las reacciones en Twitter.

From the horribly beautiful mind of @JamesGunn, #TheSuicideSquad hits theaters and @HBOMax August 6. Watch the Official Red Band trailer now, ❤️ to subscribe, and be among the first to receive content up until release! pic.twitter.com/O4fw1pbvXO

— The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) March 26, 2021