Sujeto se cambia de sexo para pagar menos por el seguro de su carro

El hecho tuvo lugar en Canadá, donde un hombre que no quiso revelar su identidad decidió cambiar de sexo legalmente para reducir los costos anuales que tendría que pagar por su carro nuevo, ya que las mujeres normalmente son quienes pagan un precio más bajo por el seguro vehicular.

Según medios locales, el implicado estaba interesado en comprar un Chevrolet Cruze; debido a su corta edad (23 años) y a la cantidad de accesorios que le agregó al carro, el sujeto se vería obligado a pagar cerca de 4.500 dólares al año en seguros del automóvil.



Molesto p0r el precio tan elevado, el sujeto quiso consultar con la aseguradora el monto que pagaría una mujer, y se encontró con la sorpresa de que eran 1.100 dólares menos, es decir, pagaría anualmente cerca de 3.400 dólares.

Por tal motivo, el implicado decidió cambiar de sexo legalmente mediante una carta hecha por un médico en la que se certificaba que se identificaba como mujer. “Básicamente les dije que me identificaba como mujer, o que me gustaría identificarme como mujer, y el medico me escribió la carta que quería”, señala el hombre en el portal Autocasión.

Más adelante, el sujeto logró reunir todos los documentos para hacerlo de forma legal, consiguiendo que en su certificado de nacimiento, licencia de conducir y posteriormente en su póliza de seguro, apareciera como una mujer, y todo para conseguir un precio más bajo en los gastos de su carro.

“Soy un hombre 100%. Legalmente, soy una mujer”, afirmó el implicado.