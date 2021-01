Millonario pagó más de 1.000 millones por una carta original de Pokémon

Empezarnos preguntándonos… ¿Por qué no guardamos las cartas que tuvimos en nuestra infancia? Después de reflexionar, ahora sí vale la pena recordar que en el año de 1998 Wizards of the Coast, adquirió los derechos de “Pokémon Trading Card Game”, que en ese momento pertenecían a Media Factory y The Pokémon Company, y por esta razón comenzamos a ver cómo las tarjetas de la serie empezaron a robarse el protagonismo entre los amigos del barrio.

Después de obtener los permisos, Wizards of the Coast inició con la impresión de un lote de tarjetas, que se convirtieron en una prueba de color para que en Japón dieran el “OK” y así comenzar a distribuir a nivel mundial.

Ahora resulta que una de esas tarjetas, que mantiene su perfección, logró sobrevivir a los años y se convirtió en una venta descomunal, logrando un valor de $360,000.00 USD, precio que alcanza los casi 1.300.000 millones de pesos colombianos.

Aunque esta no es la primera vez que un fanático demuestra su amor por Pokémon, ya que en el pasado lograron vender un Charizard en $350,000.00 USD y una caja llena de tarjetas de colección en buen estado en $400,000.00 USD.