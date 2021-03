“Nunca nos hemos accidentado”: dueño de Natasha, la perra que maneja moto

El video viral que muestra como una perra era capaz de manejar moto dejó desconcertado a más de un internauta que no podía creer como esto era posible, sin embargo, es verdad.

Sebastián Mejía, dueño de Natasha, la perra de raza Pitbull Stanford que maneja moto, aseguró que desde temprana edad ha cargado a su mascota en moto, y además se refirió a los videos que se han vuelto virales en redes sociales, donde Natasha conduce la moto mientras que él va de parrillero.

“Desde cachorra la he paseado en moto. Me salía con ella para una vereda que se llama La Romera, que es un mirador. Montaba la perra y cuando se empezaba a mover, la bajaba para que corriera detrás de la moto. Cuando ya se cansaba, volvía y la montaba y luego se volvía a mover, la volvía a bajar. Llegó a un punto en el cual ya no corría detrás de la moto, sino que se quedaba quietecita”, agregó Mejía en entrevista para Q’hubo.