Nandi Bushell: la niña de 12 años que sorprende al mundo con sus covers de rock

En el 2020 sorprendió al mundo tocando la batería, tanto que el mismísimo Dave Grohl la definió como la mejor baterista del mundo. “Ella tiene el poder, ella tiene el sonido, Nandi en la batería hace que el mundo gire”, decía el líder de Foo Fighters en una canción escrita para Nandi.

La joven youtuber le respondió con un épico video llamado ‘Rock and Grohl’, allí le agradece al artista por el detalle. El clip tiene más de un millón de visualizaciones. Por otro lado tiene covers de Sex Pistols, conoció a Lenny Kravitz en el O2 Arena de Londres y fue invitada al programa de Ellen Degeneres.

Su inclinación por el rock y la batería empezó escuchó a Ringo Starr en los discos de The Beatles. De allí en adelante no solo tocó batería, también la guitarra, el bajo y potenció su voz.

Wow! This is great! Nice one, Nandi x https://t.co/6UNoG6StUV

— graham coxon (@grahamcoxon) January 3, 2021