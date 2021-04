Marinero vivió obligado cuatro años en un barco abandonado

Durante los cuatro años que estuvo en el barco muchas veces no tuvo electricidad, un baño o compañía. Esporádicamente se comunicaba con su hermano.

Estando en el barco abandonado, se enteró que su mamá falleció. Muchas veces pensó en quitarse la vida.

Finalmente una persona miembro de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte lo ayudó a salir del barco y ya voló a reencontrarse con su familia.

La historia de Mohammed Aisha fue contada por la BBC.

