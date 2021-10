LP presenta ‘Angels’, el primer adelanto de su nuevo trabajo discográfico

Laura Pergolizzi, más conocida como LP, presentó el video oficial de ‘Angels’, su nuevo adelanto de su nuevo trabajo discográfico titulado ‘Churches’.

El video de la canción, que habla sobre amor, fue dirigido por Stephen ‘Norswrthy’ Schofield, quien ha trabajado con Halsey, Pharrell, entre otros.

Mire También: Pink Floyd: Guitarra de Syd Barrett será subastada para la caridad

“Mi inspiración para ‘Angels’ fue simplemente: grabemos LP en un entorno anodino, con telones de fondo negros y cortinas con un apoyo mínimo, para que la atención se centre en ella y su narración (la letra)”, reveló el director de la nueva canción de la artista que nos cautivó con su canción ‘Lost On You’.

‘Angels’ se suma a los otros adelantos del nuevo disco que ya ha presentado LP: ‘The One That You Love’, ‘How Low Can You Go’, ‘One Last Time’, y ‘Goodbye’.