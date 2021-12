Liam Gallagher saluda al Kun Agüero tras anunciar su retiro

Este miércoles, tras una conferencia de prensa, Kun Agüero anunció su retiro del fútbol debido a los problemas médicos causados por una arritmia cardíaca. Aunque tuvo todas las esperanzas de seguir, las recomendaciones médicas sugerían dejar a un lado el balompié.

Muchas personalidades han enviado mensajes de apoyo a Agüero, quien no alcanzó a jugar muchos partidos con el Barcelona. El rock también se pronuncia y Liam Gallagher ha saludado al deportista argentino a través de sus redes sociales.

“Respeto al número 1 y único Sergio Agüero. Relájate y pon los pies en alto. (Nuestro chico) intocable. LG”, escribió el artista británico, quien sigue al jugador desde su paso por el Manchester City.

Respect ✊ to the 1 n only SERGIO AGUERO relax n put your feet up RKID untouchable LG x

