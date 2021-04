Kiss anuncia ‘Off the Soundboard: Tokyo 2001’ y ya compartió ‘I Was Made For Lovin’ You’

Kiss trae buenas noticias para sus fanáticos gracias al anuncio de un nuevo material, del cual ya compartieron la emblemática ‘I Was Made For Lovin’ You’, perteneciente a su álbum Dynasty de 1979.

Esta versión en vivo de Kiss hace parte del nuevo Off the Soundboard: Tokyo 2001, el próximo lanzamiento de la banda que se grabó en el año 2001 con Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Eric Singer.

Este material será estrenado el próximo 11 de junio y formará parte de los lanzamientos de la agrupación que estará disponible al público. Los seguidores de Kiss podrán encontrar el “Off the Soundboard: Tokyo 2001” a través de la página web de la agrupación.

Esta nueva producción llegará en diferentes presentaciones como la versión de 2 CDs, un box set de 3 vinilos, otro box set edición limitada con 3 LPs, un grupo de colección de box set edición limitada, una camiseta, cuatro tarjetas coleccionables y un botón.

Si bien el 2020 fue un año de toma de decisiones para Kiss, quienes se vieron obligados a posponer su gira de despedida por culpa del Covid-19, pues por ahora podemos disfrutar de las joyas que nos ha regalado la banda en otros formatos.

Aquí el setlist de este nuevo material.

1. Detroit Rock City

2. Deuce

3. Shout It Out Loud

4. Talk To Me

5. I Love It Loud

6. Firehouse

7. Do You Love Me

8. Calling Dr. Love

9. Heaven’s On Fire

10. Let Me Go Rock & Roll

11. Shock Me

12. Psycho Circus

13. Lick It Up

14. God Of Thunder

15. Cold Gin

16. 100,000 Years

17. Love Gun

18. I Still Love You

19. Black Diamond

20. I Was Made For Lovin’ You

21. Rock And Roll All Nite