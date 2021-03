Y sigue con el tema: Gene Simmons explica “por qué el rock está muerto”

Desde hace ya algún tiempo Gene Simmons, de KISS, viene insistiendo en un tema que sigue abriendo debate entre los fanáticos del rock, y es que según Gene, “el rock está muerto”.

En sus múltiples declaraciones, Simmons viene pregonando la teoría con la que da por hecho que el género ya está muerto. En el 2014 las primeras expiaciones de Gene fueron para Esquire, donde afirmó que “una vez tienes una disquera a tu lado, ellos te financiarían, y eso también significaría que cuando hagas una gira, ellos te apoyarían. Todavía hay compañías de álbumes y esto aplica para el pop, rap, country y más allá. Pero para artistas quién también eras compositores – los creadores – para el rock, el soul, el blues, finalmente está muerto.”

Con el pasar de los años el pensamiento del integrante de KISS aún no ha cambiado, tal y como lo hizo saber para la revista Heavy, donde entregó detalles de su teoría:

“El punto es que, claro, el rock está muerto porque si nosotros nos mantenemos la cabeza en el juego desde 1958 hasta 1988, que son 30 años, tuviste a Elvis, los Beatles, los [Rolling] Stones, Pink Floyd, y así”, comenzó Simmons. “Y puedes irte por lo más pesado, que es Metallica, [Iron] Maiden, si quieres puedes poner a KISS ahí, esta bien. AC/DC, y así. Incluso U2, Prince, Bowie, Eagles. Y entonces te vas a la disco, con Madonna, y esas cosas. Y entonces desde 1988 hasta hoy, quienes son los nuevos Beatles?”

Eso si, para Gene y su teoría de “el rock está muerto”:

“El Rock está muerto, puedes apostar tu trasero que es así. Pero no porque no haya talento, es porque el modelo de negocios no funciona”, afirmó. No obstante, dio la solución a esto: Ir a conciertos. “Cuando la vacuna se aplique se aplique, espero que las personas vayan a los clubs a ver todas esta nuevas bandas, darles amor, porque esas bandas las necesitan”, aseguró.