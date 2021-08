Guns N’ Roses rompe otro récord con Sweet Child O’ Mine, ahora en Spotify

Guns N’ Roses sigue haciendo historia y ahora es el turno de las plataformas streaming, donde logró posicionar uno de sus éxitos musicales en la cima de las reproducciones.

Se trata de Sweet Child O’ Mine, una de las canciones que hace parte del álbum Appetite for Destruction, lanzado en 1987, y que ahora hace parte de las canciones que superan las mil millones de reproducciones en Spotify, una muestra fehaciente de que Guns N’ Roses sigue atrasando generaciones.

Este no es el primer logro de Sweet Child O’ Mine en plataformas digitales, ya que en 2019 se convirtió en el primer video de los 80’s en superar las mil millones de visitas en YouTube.

Este es un nuevo logro para la agrupación liderada por Axl Rose, quienes hace algunos días lanzaron una nueva canción, la cual generó debate entre los fanáticos de la banda, ya que “Absurd”, como es el nombre de la canción, fue una grabación inédita del álbum Chinese Democracy. Ante las acusaciones de los seguidores de la banda, el mismo Axl aseguró que no importaba si no les gustaba, pues la iban a tocar en los conciertos.

Ahora bien, regresando al tema de Sweet Child O’ Mine, Spotify habilitó un listado de canciones que cumplen el requisito de haber superado el billón de reproducciones, la llamada “Billions club”, donde encontramos canciones como Smells Like Teen Spirit de Nirvana, Another One Bites the Dust y Bohemian Rhapsody de Queen.