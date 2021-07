“Abre tus $”#% orejas”: Dee Snider de Twisted Sister a Gene Simmons por decir que “el rock está muerto”

Desde hace ya varios años el bajista de KISS, Gene Simmons, viene promulgado la palabra “el rock está muerto”, un pensamiento que ha defendido a capa y espada contra sus detractores, quienes al contrario, piensan que el género aún se mantiene vivo.

“El Rock está muerto, puedes apostar tu trasero que es así. Pero no porque no haya talento, es porque el modelo de negocios no funciona”, es parte de la idea que mantiene Gene para explicar sus tesis.

Sin embargo, entre sus detractores se ha conocido que Dee Snider de Twisted Sister piensa muy diferente a Gene, teniendo en cuenta que ambos músicos pasaron casi por la misma época musical con cada una de sus agrupaciones.

De hecho, Snider entregó unas explosivas declaraciones e “invitó” al integrante de KISS a escuchar lo que hay a su alrededor.

“Es tan egoísta, es tan egoísta, es tan egocéntrico. Yo esto, yo-aquello. Simplemente está mal. ¡Sal de tu maldita casa, abre tus malditos oídos y ojos, y mira a tu alrededor! Deja de esconderte.”

En su entrevista con Appetite For Distortion Podcast, el integrante de Twisted Sister defendió la supervivencia del rock n roll, asegurando que las declaraciones de Simmons hacen parte de una persona “envidiosa”, asegurando que “Nada me vuelve más loco que las palabras ‘el rock’ n ‘roll está muerto”.