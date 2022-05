Un globo con la cara de Gene Simmons fue visto a 6.000 metros de altura

Archivado en: •

Miembros de la tripulación de un vuelo brasileño grabaron el momento en el que cruzan con un globo que sobrevolaba los cielos de Brasil a 20.000 pies, lo que son más de 6.000 metros de altura. El objeto tenía la cara de Gene Simmons, el cantante de Kiss.

Una de las personas que compartió el video no está muy de acuerdo con este tipo de objetos. Scott Bateman, piloto, escribió que estos globos representan un riesgo real para las aeronaves.

El mensaje el piloto fue contestado por el mismísimo Simmons, quien le expresó «te recomendaría que veas este video desde la cabina de un avión a 20,000 pies de altura. No creerás lo que ven»

Seguramente este globo fue lanzado por algún fanático de Kiss en Brasil, país que hizo parte de la gira ‘End of The Road’. En este tour la banda se presentó en cuatro ocasiones en diferentes ciudades de Brasil.

Colombia hace parte de ‘End of The Road’ y el próximo 7 de mayo Kiss llegará al Movistar Arena.

I would recommend you watch this video from the cockpit of a jet 20,000 feet up in the air. You won’t believe what they see. https://t.co/cAsgi1HWRU

— Gene Simmons (@genesimmons) April 30, 2022