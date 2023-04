Archivado en: •

Las alarmas de algunos fanáticos se prendieron luego de que se compartieran videos de las dificultades que tuvo Gene Simmons tocando en Brasil. Algunos se preguntaron si esto podía llegar a aceptar su concierto en Colombia y el artista les dio un parte de tranquilidad.

En su cuenta de Twitter, Gene habló sobre la complicación que tuvo en el escenario y dijo que había presentado un episodio de debilidad por deshidratación.

“Ayer en el estadio Manaus, en Brasil, experimente debilidad por deshidratación. Paramos por cinco minutos, tomé algo de agua y luego me sentí bien”, escribió el bajista.

También aprovechó para dar un parte de tranquilidad a todos sus fanáticos alrededor del mundo y en especial a los colombianos que esperan la presentación de Kiss este sábado 15 de abril en el Monsters of Rock.

“No fue nada serio, mañana Bogotá, nos vemos allá”, fue lo que dijo.

Hey everybody, thanks for the good wishes. I’m fine. Yesterday at Manaus Stadium in Brazil, experienced weakness because of dehydration. We stopped for about five minutes, I drank some water, and then all was well. Nothing serious. Tomorrow, Bogota Stadium. See you there!

— Gene Simmons (@genesimmons) April 13, 2023