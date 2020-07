Trabajo sí hay: mujer gana millones actuando como perro en páginas porno

Con tan solo 21 años, Jenna Phillips es toda una estrella en la red social TikTok, donde ya suma más de 124 mil seguidores y es conocida por el comportamiento que adoptó en redes sociales, el cual se trata de actuar como perro. Gracias a esto, la mujer logró idear una forma de tener dinero con su comportamiento en TikTok, pues pertenece a una página para adultos donde cobra por contenido exclusivo.

Jenna tiene una cuenta activa en el OnlyFans donde cobra 20 dólares al mes, es decir, $72.000 por los videos donde actúa como un perro.

En entrevista para Unilad, Phillips contó que esta nueva forma de trabajo no se le dificulta, pues siempre ha actuado como un perro:

“Me siento como un perro. Solo jugar a la pelota, que me rasquen la cabeza, correr y jugar. Todo de eso. Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Solía fingir que era un cachorro cuando era pequeña. Realmente amo los elogios, me encanta escuchar ‘buena chica’. Hace que mi corazón se derrita una y otra vez”.

De paso, hablando de dinero, admitió que ahora y gracias a este nuevo empleo, logra obtener 100.000 dólares al mes.