Scream está de vuelta y ya revelan nuevas imágenes del rodaje con todo logo

La nueva entrega de la película ya terminó la etapa de grabaciones, se llamará Scream (a secas) y el proyecto estará listo para el 2022.

El co-creador de la franquicia, Kevin Williamson, compartió una serie de imágenes donde adelanto los primeros vistazos que vimos a través de su cuenta de Twitter, donde habló sobre el proyecto y además reveló fechas de estreno:

“¡Es un cierre en Scream, que me complace anunciar que es el título oficial de la próxima película! Hace casi 25 años, cuando escribí Scream y Wes Craven le dio vida, no podría haber imaginado el impacto duradero que tendría en ustedes, los fans”, fue lo que escribió Williamson, mientras que agregó que “estoy emocionado de que regrese a Woodsboro y vuelva a asustar de verdad. Creo que Wes hubiera estado muy orgulloso de la película que están haciendo Matt y Tyler. Estoy encantado de reunirme con Neve, Courteney, David y Marley y de trabajar junto a un nuevo equipo de realizadores y un elenco increíble de recién llegados que se han unido para continuar el legado de Wes con el próximo relanzamiento de la franquicia que tanto aprecio en mi corazón”.

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4

