Reviven la historia del día en el que Freddie Mercury y Maradona se conocieron

El 5 de septiembre es una de las fechas más importantes en el calendario de los fanáticos de Queen, pues Freddie Mercury, quien fue la legendaria voz de la banda, hubiera cumplido 74 años este 2020.

Por esta razón muchos fans al rededor del mundo revivieron el legado que dejó Mercury, aparte de datos, cifras y las historias más famosas. Precisamente, hablando de historias, la reunión de Freddie y Diego Armando Maradona fue de una de las más importantes que se registró en territorio argentino.

Fue el 8 de marzo de 1981 cuando Freddie Mercury se comunicó con Maradona y lo presentó en medio del concierto de Queen como “su gran amigo Maradona”, generando un gran éxtasis entre los asistentes que fueron testigos de cómo ambos referentes,a cada uno profesional en su campo, estaban juntos en un mismo escenario.

Vélez fue la ciudad que presenció tan magna reunión, la misma en la que Freddie presentó Another One Bites the Dust junto a Diego, y quienes además tuvieron tiempo para tomarse una fotografía junto a los demás integrantes de la banda, donde Mercury luce la camiseta de la selección de Argentina.