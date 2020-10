Profesor le dice “pobres” a estudiantes que no tienen cámara web

Un nuevo video tiene indignados a los usuarios de las redes sociales. El hecho, al parecer, sucedió con un docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien lanzó comentarios “clasistas” e “insensibles” contra sus alumnos mientras hablaban de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo las clases, las cuales, a causa de la pandemia por COVID-19, han tenido que recurrir a la virtualidad para poderse realizar.

En primer lugar, se puede escuchar a un alumno reclamándole al profesor, quien le exige que prenda la cámara pero el estudiante afirma que no puede, ya que se encuentra “descompuesta” y “totalmente rota”.

Posteriormente, el profesor toma una mala actitud y comienza a renegar contra sus estudiantes, afirmando que si no tienen las herramientas necesarias, por qué toman clases virtuales.

Es allí cuando el alumno intenta concientizar al maestro sobre sus comentarios de “mal gusto”, pues no todos tienen la capacidad económica para tener un buen dispositivo en donde ver las clases. “Profesor eso es muy poco considerado, considerando que muchos compañeros no tienen acceso a sus cámaras, muchas familias no pueden ni siquiera costear una webcam o un celular”, declara el estudiante.

Pero lo que siguió después fue lo que indignó aún más a todos los internautas. “Ese rollo sale sobrando, los pobres ya se quedaron”, expresó el profesor en la clase, por lo cual ha sido muy criticado, ya que, según afirman los internautas, no valora el esfuerzo de muchos alumnos para poder asistir a clases con las pocas herramientas que pueden adquirir.

Este es el video del momento en el que el profesor califica como “pobres” a los que no pueden adquirir una cámara web: