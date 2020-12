¡Es oficial! Christian Bale hace parte del universo cinematográfico de Marvel

Marvel y su mundo cinematográfico no deja de sorprender al mundo y menos después de su última película Avengers Endgame que dejó a todos los fanáticos con la boca abierta.

Luego de enfrentar la pandemia por COVID-19, la industria cinematográfica ya se puso al corte y empezó a rodar todo lo que vendrá para los próximos años, Marvel ya empezó a mencionar algunas de sus nuevas fichas dentro de su universo.

Entre ellas, el actor Christian Bale, que pese a su anuncio de no volver a grabar películas de superhéroes después de su aparición en Batman, y durante el “Disney Investor Day” confesó que se dejó tentar por el universo de Marvel.

Bale, ganador de un Óscar, hará parte de la nueva entrega del Dios del Trueno “Thor: Love and Thunder” y recreará a Gorr the God Butcher, un super villano y enemigo de Thor, quien debutará en esta cinta.

La noticia también fue confirmada por Marvel Studios, a través de su cuenta oficial de Twitter.

“El actor ganador de un premio de la Academia Christian Bale se unirá al elenco de Thor: Love and Thunder como el villano Gorr the God Butcher. En cines el 6 de mayo de 2022”

Academy Award-winning actor Christian Bale will join the cast of Thor: Love and Thunder as the villain Gorr the God Butcher. In theaters May 6, 2022. ⚡ pic.twitter.com/fWS4UuP2oM

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020