Nintendo lanza consola NES hecha de bloques de LEGO

El próximo 1 de agosto uno de los sueños de los gamers y los amantes a los juguetes se volverá realidad, luego de que Nintendo y LEGO unieran fuerzas para crear una nueva gran experiencia.

La compañía de juguetes anunció a través de las redes sociales y un video el lanzamiento de la popular consola NES, con la que crecimos muchos de nosotros jugando todas las aventuras de Mario Bros.

El set de Lego para NES incluirá una versión casi a tamaño real de la NES, un mando (con cable), un cartucho de juego de Super Mario Bros. y un televisor retro de los años 80, todos realizados con bloques de LEGO.

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B

— LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020