“El mundo está demasiado oscuro para trabajar en nuevos capítulos”: creador de Black Mirror

Los fanáticos de ‘Black Mirror’ no están muy felices con las últimas declaraciones de Charlie Brooker, el creador de la popular serie de Netflix que muestra el alcance que podría llegar a tener la tecnología si esta sigue avanzando de la manera en la que lo hace.

Brooker, afirmó en una entrevista concedida a Radio Times, que actualmente no se encuentra trabajando en nuevos capítulos de la serie porque considera que el mundo no necesita de esas “oscuras distopías tecnológicas”:

“He estado ocupado haciendo cosas. No sé qué puedo decir sobre lo que estoy haciendo y lo que no. Por el momento, no sé qué aguante habría para historias sobre sociedades desmoronándose, así que no estoy trabajando en nada de eso. Tengo ganas de revisitar mi set de cómics, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”.