Multan a joven que salió a buscar respuestas por la misteriosa muerte de su padre

Daniel Murillo, salió a la calle a buscar respuestas por la misteriosa muerte de su padre al interior de la prisión en Cartagena, sin embargo, fue multado por la policía.

De acuerdo con el joven, su padre Luis Fernando Murillo murió en el patio 1 de la cárcel de Ternera, lugar en donde se detectó el primer caso de coronavirus el pasado 14 de mayo.

Vea También: Pastor que aseguraba curar a pancientes con coronavirus se contagió y falleció

El medio El Universal publicó que, según los compañeros del recluso, el hombre amaneció muerto en su celda luego de presentar “fiebre y problemas respiratorios”, síntomas asociados al temido virus que ha generado miles de muertes en el mundo.

El protocolo del levantamiento del cuerpo de Murillo es confuso, pues de acuerdo con el medio, este duró todo el día, y su hijo no sabe nada del cuerpo, razón por la que decidió salir a las calles a pesar del ‘pico y cédula’.

Durante una transmisión de Noticias Caracol, el joven contó lo ocurrido:

“Es la hora y no sé dónde está mi papá. Voy al Dadis (Departamento Administrativo de Salud) y no me dicen, voy a la Alcaldía y nadie me dice, y tras de eso voy pasando, que voy para El Universal a poner el caso, y vienen unos policías y me ponen un comparendo porque no me tocaba salida hoy. Díganme, ¿cómo no voy a salir si mi papá está muerto?”.